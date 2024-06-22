تعرف على شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي 2024-2025

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
تعرف على شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي 2024-2025
شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي 2024-2025

يهتم عدد كبير من أولياء الأمور بالتعرف على شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي 2024-2025، والتي تعد من أشهر بدائل الثانوية العامة في مصر والذي يسعى عدد كبير من الطلاب للإلتحاق بها لما يميزها عن باقي المدارس ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأماكن المدارس على مستوى لجمهورية ….

شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي 2024-2025

  • أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.
  • أن يكون الطالب حصل على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة التي يرغب في التقديم إليها.
  • ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عام في أكتوبر 2024.
  • ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة أي بنسبة 93% بالشهادة الإعدادية.
  • يتم قبول الـ 5% من طلاب الإعدادية الأزهرية بنسبة نجاح 93%.
  • أن يجتاز الطالب الاختبارات الخاصة بالقبول.,
  • أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة البدنية.

عناوين المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

ويبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن عناوين المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تتواجد في المناطق الآتية:

  • مدرسة مسطرد في القاهرة والقليوبية ومدن القناة .
  • مدرسة الجيزة في الجيزة والفيوم.
  • مدرسة بني سويف وتخدم محافظات المنيا وبني سويف وضواحيها.
  • مدسة أسيوط وتخدم محافظة أسيوط والوادي الجديد والأقصر وقنا وأسوان وسوهاج.
  • مدرسة البحيرة وتقبل طلاب البحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية.
  • مدرسة المنوفية وتقبل طلاب المنوفية والغربية والشرقية.
  • وأخيراً مدرسة الإسكندرية وتقبل طلاب الإسكندرية والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.
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يس خالد

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