تعرف على شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي 2024-2025

يهتم عدد كبير من أولياء الأمور بالتعرف على شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي 2024-2025، والتي تعد من أشهر بدائل الثانوية العامة في مصر والذي يسعى عدد كبير من الطلاب للإلتحاق بها لما يميزها عن باقي المدارس ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأماكن المدارس على مستوى لجمهورية ….

شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي 2024-2025

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

أن يكون الطالب حصل على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة التي يرغب في التقديم إليها.

ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عام في أكتوبر 2024.

ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة أي بنسبة 93% بالشهادة الإعدادية.

يتم قبول الـ 5% من طلاب الإعدادية الأزهرية بنسبة نجاح 93%.

أن يجتاز الطالب الاختبارات الخاصة بالقبول.,

أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة البدنية.

عناوين المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

ويبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن عناوين المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تتواجد في المناطق الآتية: