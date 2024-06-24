الحلقات الجديدة بدأت.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني والقنوات الناقلة

بعد انتهاء الموسم الأول بدأ العديد من الأشخاص يبحث عن مواعيد عرض مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني، بعد تحقيق الموسم الأولى ضجة كبيرة وانتشر بشكل كبير في أنحاء العالم، خاصة أن المسلسل من المسلسلات التاريخية التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص حول العالم، وهو من أبرز المسلسلات التركية الأخيرة التي يقوم بدور بطولته الممثل الرائع أوغلو الذي يقوم بتجسيد شخصية القائد محمد الفاتح، وهو من الشخصيات الحقيقة التي خاضت عدد كبير من الحروب والصراعات التي انتهت بفتح اسطنبول بالإضافة إلى العديد من الفتوحات الأخرى.

مواعيد عرض مسلسل محمد الفاتح

كما نعلم أن الحلقات الجديدة من المسلسل تعرض مرة واحدة في الأسبوع عبر قناة تي آر تي في 1 التركيبة كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة يكون المسلسل في تمام الساعة 9 مساءً، وترددها يكون كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل سلطان الفتوحات

ويعرض المسلسل عبر قناة الفجر الجزائرية كل يوم أربعاء في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، وتردد هذه القناة يكون كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

أبطال مسلسل محمد الفاتح يوجهون رسالة إلى أهل غزة

قاموا أبطال مسلسل سلطان الفتوحات بتوجيه بعض الرسائل إلى أهالي غزة، حيث أكدوا دعمهم القوي لسكان القطاع وأنهم جميعًا يقفون معهم، بالإضافة إلى نشرهم فيديو يوجهون من خلال رسالة باللغة التركية قائلين”

توجيه رسالة إلى أهالي غزة “مرحبا، نحن كفريق مسلسل السلطان محمد الفاتح نقف بجانب غزة والفلسطينيين، لا يجب أن نبقى صامتين حيال ما يحدث، دعونا نضع حدا لهذه المجازر بشكل ما، لتنتهي هذه المجزرة، نحن نقف مع شعب غزة وبجانب الأطفال”.