زيادة الخير خيرين.. مفاجأة غير متوقعة لاصحاب المعاشات في مصر.. فرحة ملهاش حدود بسبب الزيادة

تعد مسألة رفع المعاشات لعام 2024 موضوع ذا أهمية كبيرة لشريحة واسعة من المجتمع، حيث تندرج هذه الزيادات ضمن السياسات الاجتماعية التي تستهدف تحسين ظروف الحياة للمواطنين المتقاعدين ومن يستحقون المعاشات، يعتبر المعاش أو التقاعد حق اجتماعي مكفول للأفراد الذين يصلون إلى سن التقاعد أو يواجهون حالات صحية تفرض عليهم التقاعد المبكر، يعنى هذا الموضوع بتحقيق الاستقرار المالي لهؤلاء الأفراد، وضمان قدرتهم على العيش بكرامة بعد سنوات من العمل أو في حالة عدم القدرة على العمل، لذلك في مقال اليوم وعبر موقع البديل سوف نتعرف على اماكن صرف المعاشات في مصر وما هي الزيادة الجديدة للمعاشات.

اماكن صرف المعاشات

من خلال المحافظ الإلكترونية المتوفرة على الهواتف مثل محفظة اتصالات كاش.

في منافذ شركات فوري المعتمدة.

في البنوك التجارية وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مكاتب البريد وأجهزة الصراف الآلي.

جميع الفروع التابعة بنك ناصر الاجتماعي

زيادة المعاشات في مصر

يعد رفع المعاشات له دور بارز في دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين وتعزيز استقرارهم المالي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تستعد لصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، بموجب القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسبتها 15%، هذه الزيادة تطبق اعتبارا من شهر مارس الماضي، ومن المقرر صرفها في معاش يوليو في 1 يوليو 2024 لجميع مستحقي المعاشات.