فيلم ولاد رزق 3 القاضية بطولة احمد عز وعمرو يوسف كامل بجميع دور العرض

يعد فيلم ولاد رزق 3 القاضية من أبرز الأفلام السينمائية الحالية، حيث تمكن من تحقيق إيرادات ضخمة وأثبت نفسه كمنافس قوي في شباك التذاكر يجمع الفيلم بين نخبة من نجوم السينما المصرية مثل أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم، وهو من إخراج طارق العريان، نال هذا الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء تزايدت معدلات البحث عن الفيلم خلال أيام عيد الأضحى المبارك

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فيلم ولاد رزق 3 القاضية

ولاد رزق 3 من سلسلة الأفلام الناجحة التي بدأت بأول جزء وحصدت نجاحًا كبيرا تدور أحداث الفيلم حول عودة أبناء عائلة رزق لمواجهة عصابة إجرامية تهدد حياة أحد أفراد العائلة، مما يضعهم في مواجهات شرسة مليئة بمشاهد الحركة والإثارة، يذكر أن الفيلم حقق إيرادات تجاوزت 12 مليون و620 ألف جنيه مصري في أول يومين من عرضه، مما يبرز جاذبيته وشعبيته الكبيرة بين الجمهور المصري والعربي، يعود سبب تصدر الفيلم لقائمة إيرادات السينما إلى قصته المثيرة وأداء أبطاله القوي.

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