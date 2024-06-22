“”ليكا أختي الغيرة”” الآن مع تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة هي واحدة من القنوات البارزة في عالم التلفزيون الموجه للأطفال، حيث تتميز بمحتوى ترفيهي تعليمي مميز يهدف إلى تسلية الأطفال وتثقيفهم بشكل مبتكر ومسلٍ، حيث تأسست القناة وناسة على يد الفنان والمطرب الشهير راشد الماجد، ومنذ ذلك الحين، حققت شعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.

تاريخ قناة وناسة وأهدافها التعليمية

قناة وناسة بدأت كمبادرة لتقديم بديل تعليمي ممتع للأطفال خلال فترات الفراغ، حيث تسعى القناة لتعزيز القيم التعليمية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية التي تحاكي أهم اهتمامات الأطفال الصغار، كما تتميز برنامجها بالجودة العالية في الصوت والصورة، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات خلال فترات الإجازات والعطلات المدرسية.

ترددات قناة وناسة على الأقمار الصناعية

توفر قناة وناسة إمكانية الوصول إليها عبر عدة أقمار صناعية، مما يسهل على الأسر ضبطها على أجهزة الاستقبال المنزلية، حيث يمكن متابعة قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11559 بمعدل ترميز 27500، والاستقطاب العمودي، مع معامل تصحيح الخطأ 4/3.

كما يمكن استقبالها على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد 11270 بمعدل ترميز 27500، والاستقطاب العمودي، مع معامل تصحيح الخطأ 3/4.

لولو الشطورة ومحتوى قناة وناسة

قناة وناسة تتميز بعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية التعليمية، والبرامج المسلية التي تناسب جميع الأعمار الصغيرة، كما يشتهر محتواها بالأناشيد والأغاني التي تغنيها شخصيات محببة للأطفال مثل لولو، التي أصبحت شخصية معروفة بفضل أغانيها الممتعة، وهذه الأناشيد تعزز القيم الإيجابية وتشجع الأطفال على التفاعل والمشاركة.

أبرز برامج وفقرات وأناشيد قناة وناسة

هذا وتحرص قناة وناسة على تقديم مجموعة كبيرة من أجمل الفقرات والأناشيد التعليمية المميزة، والتي يعشقها الأطفال ومنها (أغنية لولو صارت شرطية – ماذا تشتري لولو من المول – فرقع فرقع يا بوشار)

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