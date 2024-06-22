“وزارة المالية” طريقة الإستعلام عن رواتب الموظفين في الأردن بالزيادة الجديدة 2024

لم يتبق سوى أيام قليلة على صرف رواتب الموظفين في الأردن، حيث إن ذلك جاء بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى أن هذه الرواتب تشمل كافة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، خاصة وأنها تأتي بالزيادة الأخيرة التي تم التصديق عليها وتبلغ قيمتها 100 دينار أردني، على أن يُراعي بأن وزارة المالية أطلقت خدمة الاستعلام عن الرواتب ومعرفة المستحقات المالية، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين في جميع العاملين من القطاعين المدني والعسكري، وفقًا لما يلي:-

يُرجى الانتقال إلى موقع وزارة المالية الرسمية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في خانة تسجيل الدخول.

ثم يتم تدوين المعلومات الخاصة بالموظف.

ثم يتم النقر على زر “بحث” أو “استعلام”.

حتى يتم عرض تفاصيل الراتب بالزيادة المستحقة.

ما هو موعد صرف رواتب الموظفين في الأردن؟

أوضحت وزارة المالية الأردنية، أن صرف رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، يوافق يوم 25 من كل شهر ميلادي، فضلاً عن أن الصرف يوافق في موعده الرسمي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة وأنه في حالة وجود إجازة أو عُطلة يتم تعديل موعد صرف الرواتب المستحقة أمام كافة الموظفين.