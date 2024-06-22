نتيجتك من هنا.. رابط وزارة التربية والتعليم في اليمن لاستخراج نتائج التاسع 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية عن الجدول الزمني المتوقع لإصدار نتائج طلاب الصف التاسع، مما أثار اهتماما كبيرا بين الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون بفارغ الصبر هذا الإعلان المهم، وقد أشارت الوزارة إلى أن الإعلان سوف يتم بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، مما يضيف إلى الترقب والحماس الذي يعم الأجواء، وفي هذا السياق، وضحت الوزارة كيفية الحصول على النتائج بطريقة سهلة وسلسة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وقد أكدت أنه سوف يتم نشر النتائج على الموقع بمجرد إتمام عمليات التصحيح والمراجعة النهائية، والتي من المتوقع أن تستغرق بضعة أيام فقط وفقا للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزارة.

الاستعلام عن النتائج

للحصول على نتائج الامتحانات من موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن، يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولا، ينبغي التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم في اليمن.

من الصفحة الرئيسية، يتم البحث عن القسم المخصص لنتائج الامتحانات واختيار هذا الخيار.

بعد ذلك، سوف تجد خيار لتحديد كيفية البحث عن النتائج، سواء باستخدام رقم الجلوس أو اسم الطالب.

يتم اختيار الصف الدراسي المعني، وهو في هذه الحالة الصف التاسع.

يتعين على الطالب أو ولي أمره إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو اسمه الكامل في الحقول المخصصة.

بعد ملء البيانات المطلوبة، يتم النقر على زر استعلام للحصول على النتائج.

نتائج التاسع في اليمن

تجرى حاليا عمليات تصحيح ومراجعة لأوراق امتحانات الصف التاسع في اليمن، ومن المقرر قريبا رفع الدرجات وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم اليمنية، وقد أكدت الوزارة أن جميع الكوادر المكلفة بتصحيح الأوراق يعملون بكفاءة عالية لضمان حصول كل طالب على حقه من الدرجات المستحقة، كما وجهت الوزارة نداء لجميع مراكز التصحيح للإسراع في إتمام أعمال التصحيح، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج فور إعلانها والاطمئنان على التحصيل الدراسي لأبنائهم ومن المتوقع أن تعلن النتائج قريبا، مما يتيح للطلاب معرفة مدى تفوقهم واستعدادهم للمرحلة الدراسية التالية.