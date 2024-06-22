بسرعة تعرف عليها .. اتصالات الجزائر تعلن كيفية تعبئة الانترنت وفواتير الهاتف بالبطاقة الذهبية 2024

في الآونة الأخيرة كثرت التساؤلات في الجزائر عن كيفية تعبئة الانترنت وفواتير الهاتف بالبطاقة الذهبية 2024، حيث أعلنت وزارة الاتصالات إتاحة هذه الخدمة لحاملي البطاقة الذهبية التي تم إصدارها لأول مرة في يناير 2024 ومنذ ذلك الحين وهناك آلاف المواطنين يتقدمون طلب لاستخراج البطاقة الذهبية من بريد الجزائر للاستمتاع بمزايا التي لا تحصى، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم أسهل طريقة لتعبئة الإنترنت وفواتير الهواتف من خلال البطاقة الذهبية من البريد الجزائري.

كيفية تعبئة الإنترنت وفواتير الهاتف بالبطاقة الذهبية

حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين بالجزائر اطلقت وزارة الاتصالات في الجزائر خدمة جديدة لعملائها الكرام باستخدام البطاقة الذهبية بعد إبرام شراكة بين البريد الجزائري وشركة الاتصالات الجزائرية، حيث تتيح هذه الخدمة تعبئة حسابات خدمة الإنترنت وتسديد كافة فواتير الهاتف الخاصة بهم بكل أمان وسهولة وقتما يشاء، فقط من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

أولاً الدخول على موقع اتصالات الجزائر الرسمي.

تحديد ما تريد تعبئته هاتف أو إنترنت.

الكبس على أيقونة “تعبئة بالبطاقة الذهبية”.

إضافة المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.

قم بكتابة المبلغ الذي تود تعبئته.

مزايا البطاقة الذهبية من بريد الجزائر

يتمتع حاملي البطاقة الذهبية في الجزائر بالكثير من المزايا أبرزها الآتي:

سحب يومي يصل إلى 50000 دينار جزائري.

دفع فواتير الهاتف والإنترنت والكهرباء.

تحويل لأي حساب بنكي في الجزائر.

سحب نقود من أي ماكينة صرافة تابعة البنوك الجزائرية أو البريد.

الوثائق والمستندات المطلوبة لطلب البطاقة الذهبية 2024

وضعت هيئة البريد الجزائري مجموعة من الوثائق والمستندات التي يجب إرفاقها عند تقديم طلب البطاقة الذهبية وتتخلص هذه الوثائق في التالي: