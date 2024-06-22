الحكومة السعودية تقرر وقف تأشيرة B2C للمصريين بعد أزمة الحج الأخيرة 2024، خبر انتشر على عدد كبير من المواقع الالكترونية خلال الساعات الأخيرة وذلك بسبب الأزمة التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال موسم حج 2024، حيث تعد تأشيرة B2C من التأشيرات الإلكترونية للعمرة والتي تتيح لأي شخص داخل المملكة السعوديةأن يؤدي العمرة دون الحاجة إلى وسيط ، وبدأ عدد كبير من المصريين في البخث عن موعد عودة تأشيرة B2C وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور المقبلة……

الحكومة السعودية تقرر وقف تأشيرة B2C للمصريين

خلال الأيام الماضية شاهدنا الأزمة التي حدثت خلال موسم الحج وفقدان الكثير من حجاج بيت الله الحرام ووفاة عدد كبير منهم، وكان هذا بسبب عدم التزام الحجاج بالقواعد التي أعلنت عنها الحكومة السعودية لضمان سلامتهم ، وكان رد الحكومة السعوية بوقف تأشيرة B2C للمصريين وأشار مصدر مسؤول بالسعودية إلى أن هذا القرار مؤقت وليس دائم حتى يتم تنظيم إصدار التأشيرات من خلال وكلاء رسميين.

موعد العمل بتأشيرة B2C للمصريين

حيث تعد تأشيرة B2C من أفضل وأشهر التأشيرات التي أعلنت عنها الحكومة السعودية، والتي تتيح للراغبين في أداء العمرة دون الحاجة إلى وجود وكيل رسمي، والتي كانت متاحة لجميع الأشخاص من شتى أنحاء العالم العربي والتي يجب على الشخص الراغب في الحصول إليها أن يذهب إلى الإمارات العربية المتحدة أو سلطنة عمان ثم يمكنه الدخول إلى ألاراضي السعودية بعد حوالي 6 ساعات تقريباً، ومن المقرر أن يتم العمل بتأشيرة الـ B2C خلال الأيام المقبلة وتحديداً بعد إنهاء التعديلات التي سوف تتخذها الحكومة السعودية.