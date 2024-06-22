هتاخد فلوس زيادة.. حقيقة صرف منحة خاصة لأصحاب المعاشات… يابختكم يابتوع المعاشات

ينتظر الملايين من المستفيدين من المعاشات بفارغ الصبر صرف الزيادة الاستثنائية الأولى لعام 2024، والتي من المتوقع أن تعلنها الحكومة قريبا، ومن المزمع أن يستفيد من هذه الزيادة أكثر من 11 مليون شخص ممن يتقاضون معاشات شهرية، تأتي هذه الزيادة في إطار القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي يتيح للحكومة إمكانية تبكير موعد صرف الزيادة السنوية، والمحددة بنسبة 15% كحد أقصى.

زيادة المعاشات الجديدة

هذه الزيادة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات، وتأتي كجزء من جهود الدولة لدعم كبار السن والفئات الأكثر احتياجا في المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان المتوقع من الحكومة يشمل أيضا تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ والفئات المستهدفة بشكل محدد، مما يزيد من أهمية هذه المبادرة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستفيدين.

قرار زيادة المعاشات الجديد

يتمتع المتقاعدون بفرصة الاستفادة من قرار الزيادة السنوية المقررة بموجب القانون، والتي سوف تأتي على هيئة منحة استثنائية إذا ما تم تقديم موعد صرف هذه الزيادة، وتسعى الحكومة حاليا لتسريع هذه العملية، مما يشير إلى أن المنحة الاستثنائية سوف يتم منحها بقيمة ولفترة زمنية تسبق موعد الزيادة السنوية الرسمي، من المتوقع أن يبدأ صرف هذه المنحة في بداية شهر مارس أو أبريل من العام القادم، مما يعني أن المتقاعدين سوف يستفيدون من المنحة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل التاريخ المحدد لصرف الزيادة السنوية في الأول من يوليو 2024.