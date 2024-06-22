تردد قناة بي ان ماكس 2024 الناقلة مباراة البرتغال وتركيا

تردد قناة بي ان ماكس 2024، يسعى منتخب البرتغال إلى ضمان التأهل إلى دور الـ 16 في بطولة يورو 2024 عندما يواجه منتخب تركيا في مباراة قوية على ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

لم تكن بداية البحارة تحت قيادة المدرب روبيرتو مارتينيز مطمئنة، حيث فازوا بصعوبة على منتخب التشيك بنتيجة 2-1 على النقيض، قدم منتخب تركيا أداءً مقنعاً وممتعاً في مباراته الأولى، حيث فاز على جورجيا بنتيجة 3-1 بفضل تألق النجم الشاب لريال مدريد أردا غولر.

تردد قناة بي ان ماكس 2024

تنقل مباريات بطولة يورو 2024 حصريا على قنوات بي إن سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبث مباراة البرتغال وتركيا اليوم على هذه القنوات تعتبر شبكة بي إن سبورت القطرية الناقل الرسمي للبطولة وسيتم بث المباراة عبر قنوات باقة ماكس “beIN Sports HD MAX 2, 3, 4 والتي تتطلب اشتراكًا للوصول إلى محتواها.

لمتابعة مباراة البرتغال وتركيا اليوم يمكن مشاهدة قنوات beIN Sports MAX HD عبر الأقمار الصناعية نايل سات وسهيل سات، كما تتوفر القنوات الأخرى على الأقمار الأوروبية ترددات القنوات الناقلة للمباراة هي كالتالي:

تردد قناة beIN Sports MAX HD 2 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12245 عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/2

تردد قناة beIN Sports MAX HD 2 على سهيل سات

التردد: 10850 عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/2

تردد قناة beIN Sports MAX HD 3 على نايل سات

التردد: 11013 أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

تردد قناة beIN Sports MAX HD 3 على سهيل سات

التردد: 10850 أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

تردد قناة beIN Sports MAX HD 4 على نايل سات

التردد: 12245 عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

تردد قناة beIN Sports MAX HD 4 على سهيل سات

التردد: 10850 عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

تردد قناة ERT 1 على Hot Bird 1-6

التردد: 11823 أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

تردد قناة ERT 1 على Eutelsat W1

التردد: 12054 أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

تردد قناة Rai 2 على Hot Bird 1-6

التردد: 11766 عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

التردد الآخر: 10992 عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

تردد قناة HRT 2 على Eutelsat W2

التردد: 10720 أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

بهذه الترددات يمكن لمحبي كرة القدم متابعة المباراة والاستمتاع بأحداثها مباشرة من منازلهم عبر القنوات الفضائية المختلفة.