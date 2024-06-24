“الآن pdf” نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول pdf بعموم العراق بالاسم والرقم الامتحاني موقع وزارة التربية

هناك ضغط كبير في عمليات البحث على الإنترنت عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول من قبل الطلاب وأولياء الأمور وذلك لأن النتيجة قد اقترب ظهورها، وستظهر النتيجة في صيغة ملفات PDF وبالترتيب الأبجدي، وعلى الطالب أن يبحث عن اسمه وسيجد أمامه المواد الدراسية والدراجات التي حصل عليها في كل مادة.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول

من المتوقع أن تظهر نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول في الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد المداخلة الهاتفية التي أجراها الأستاذ/ كريم السيد المتحدث باسم وزارة التربية والتي أكد فيها على أنه من المتوقع أو أن الوزارة تأمل في أن تنتهي أعمال التدقيق والفحص للنتائج خلال الأسبوع الجاري لتظهر النتائج، وكذلك أكد على أن نسبة النجاح للطلاب في جميع المواد مبشرة ومطمئنة أكثر من السنوات الماضية، ولذا فنوفر لكم الطرق الصحيحة للاستعلام عن النتائج، وهي:-

ادخل على الموقع الرسمي لـ وزارة التربية العراقية .

. ثم اختار الخدمات الإلكترونية.

بعدها قم بتحديد قسم نتائج الطلاب.

ثم اختار نتائج الصف الثالث متوسط 2024.

حدد المحافظة واكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح كالرقم الامتحاني للطالب.

في النهاية اضغط على عرض النتيجة وستظهر أمامك النتيجة بالتفصيل.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا

هناك طريقة ثانية يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول ألا وهي الدخول على الموقع الرسمي نتائجنا الوزاري، وإتباع الخطوات التالية:-