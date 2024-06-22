المالية المغربية تعلن رسمياً.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب وحقيقة زيادة رواتب الموظفين

في الساعات الماضية تزايد البحث عن معرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب، للعاملين بالقطاع الحكومي في المغرب لشهر يوليو، حيث صرحت وزارة المالية المغربية عن القرارات الجديدة بخصوص زيادة رواتب الموظفين ويأتي ذلك في ظل سعي الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدتهم لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم موعد إيداع رواتب الموظفين.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب

أوضحت وزارة المالية موعد صرف رواتب شهر يوليو للموظفين في القطاع العام بالدولة، حيث تم تغيير موعد الصرف ومن المقرر أن يتم إيداع رواتب شهر يوليو يوم 25 يوليو، وذلك بعد تبكير موعد إيداع رواتب شهر يونيو ليوم 12 من الشهر وذلك بدلا من صرف الرواتب يوم 25 يونيو وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

خطوات الاستعلام عن الرواتب في دولة المغرب

في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة أتاحت وزارة المالية المغربية خدمة الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني عبر موقع الرسمي وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة المالية المغربية.

بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على رواتب الموظفين.

اختر المؤسسة المقيد بها.

قم بكتابة كلمة السر وإسم المستخدم.

ثم قم بكتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة بالراتب.

زيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين في المغرب

زيادة رواتب الموظفين بالمغرب

الحكومة في المغرب أعلنت عن زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام بنحو ألف درهم، أى ما يعادل مائة دولار، بالإضافة إلى رفع رواتب الموظفين بالقطاع الخاص بنحو 10%، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة ومساعدة المواطنين في شراء متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء المعيشي الذي يعاني منه الجميع.