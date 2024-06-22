الآن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 عموم محافظات العراق

تعتبر نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 واحدة من الأشياء التي تشغل بال عدد كبير من الطلاب وذلك من أجل تحديد هل سوف يقوموا بالدخول دور ثاني أم لا، ووفقا لما نقلته بعض المصادر التعليمية أنه الإعلان عن النتيجة في محافظة القادسية ويمكن لجميع الطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها الجهات المسؤولة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024

نقلت وزارة التربية والتعليم في العراق أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الاعتراضات على منصة نتائجنا الإلكترونية وسوف يتم الاستعلام عنها بنفس الخطوات التي تم استخدامها عند الاستعلام عن النتائج، كما نقلت أيضا أنه تم تعيين فريق متخصص من أجل فحص الأوراق الامتحانية مرة أخرى والتي تمت بدقة وشفافية وهذا من أجل إعطاء كل طالب حقه، ويجب العلم أنه تم الإنتهاء من عمليات الفحص بالفعل وسوف يتم الإعلان عن النتيجة في الأيام القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024

أصبح الآن من السهل على جميع الطلاب في عموم العراق الاستعلام عن نتائج الاعتراضات وهذا من خلال إجراء الخطوات التالية: