فرحة كبرى لطلاب الصف الثالث المتوسط: استعلم عن النتيجة بكل سهولة عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في تصريحاتها الأخيرة عن قرب إعلان نتائج الثالث متوسط، وسيتم تحديد موعد ظهورها بعد عيد الأضحى المبارك، فقد تم إنشاء لجان الفحص والتدقيق لعمليات التصحيح بعناية وشفافية شديدة وفقا للمعايير التي صرحت بها وزارة التربية والتعليم، ولذلك نشير في السطور التالية إلى كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط من خلال موقع نتائجنا.

كيفية استخراج نتيجة الثالث المتوسط؟

لابد من اتباع بعض الخطوات لكي يتمكن الطالب من الحصول على شهادة المتوسط وذلك من خلال موقع نتائجنا كالتالي:

في البداية قم بالذهاب إلى موقع نتائجنا من هنا .

بعد ذلك سيتم نقلك إلى نافذة أخرى اختر منها نتائج الثالث المتوسط.

ثم قم بالبحث عن اسم الطالب ونتيجته.

وأخيرا اضغط على “تنزيل الملف بصيغة pdf”.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

لابد من الإشارة أولا إلى بعض المعايير التي تحدد نتيجة الطالب وهي كالتالي: