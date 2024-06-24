قبل أي حد الحق شوفها.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولى الجزء الثاني.. أحداثها مشوقة 

يبحث الكثير من عشاق مسلسل صلاح الدين الأيوبي عن مواعيد عرض الحلقة الأولى من الجزء الثاني خاصة بعد الأحداث المبهرة التي حدثت في الجزء الثاني، ويعتبر هو أقرب المسلسلات لقلوب المسلمين والمهتمين بالمسجد القدس، وذلك لأن هذا العمل يناقش أحداث حقيقة تبرز دور القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي في تحرير القدس من أيدي الصليبيين، لذلك هو من أبرز المسلسلات التاريخية التي تم عرضها خلال السنوات الماضية، والتي منذ أول حلقات المسلسل لاقت إعجاب شريحة كبيرة حول العالم.

القناة الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

في حقيقة ليس قناة واحدة هي من تقوم بعرض أحداث المسلسل بل مجموعة من القنوات، وهم الآتي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة atv التركية

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

تردد القناة: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أحداث مسلسل صلاح الدين

قصة المسلسل تحكي عن بطل مغوار يسمى صلاح الدين الأيوبي خاض العديد من الحروب ضد الصليبيين من أجل تحرير القدس بعد 88 عام، بالإضافة إلى محاولاته الكثيرة من أجل الحفاظ على الدولة الإسلامية، وأيضًا من أجل جمع شمل المسلمين في مصر ، وبلاد الرافدين، وسوريا، وفلسطين، كل ذلك ليكون تحت حكمه، كما حاول كثيرًا أن يتخلص من الأعداء والخونة التي كانوا سبب في نشوب العديد من الحروب.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

من المقرر عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني في شهر أغسطس القادم 2024 أو بنهاية شهر يوليو القادم، وذلك لأن العديد من الأشخاص ينتظرون حلقات المسلسل بفارغ الصبر، ولأنه من المتوقع أن تكون مليئة بالأحداث والمعارك الكبرى التي من المقرر خوضها في الجزء الثاني.