تابع الحلقات الأولى المشوقة مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني العرض الأول

من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة هي موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني وهو من المسلسلات التركية التاريخية التي تم إطلاقها منذ فترة ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وهذا لما ينقله من صراعات وحروب قام بها السلطان محمد الفاتح وهذا من أجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا القنوات الناقلة للمسلسل.

مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

تدور قصة مسلسل محمد الفاتح حول حياة القائد العظيم محمد الفاتح والمسلسل يوضح كافة الجهود التي بذلها من أجل فتح القسطنطينية وهي واحدة من أقوى المعارك التي تعرض لها المسلمين، والجدير بالذكر أن الموسم الأول كان يحمل الكثير من الأحداث المثيرة والشيقة ومن المقرر أن الموسم الثاني سوف يكمل هذا، لم يتم تحديد موعد لعرض الموسم الثاني من المسلسل ولكن وفقا لما نقلته بعض المصادر أنه تم البدء في التصوير بالفعل.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

من المقرر أن يتم عرض الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح على قناة تي آر تي التركية، ويمكنك تنزيلها بكل سهولة من خلال القمر نايل سات وهذا باستخدام التردد التالي:

التردد: 11024.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة تي آر تي على القمر عرب سات

يمكنك تنزيل القناة ومتابعة المسلسل عقب نزوله وهذا من خلال استخدام التردد الجديد: