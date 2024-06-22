“رابط رسمي وشغال” نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024 عبر الموقع الرسمي

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“رابط رسمي وشغال” نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024 عبر الموقع الرسمي

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات على جمر من النار، موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، فضلاً عن أن الكثير ينتظرون هذه النتائج التي تمثل أهمية كبيرة لهم، نظرًا لتحديد مسيرتهم الدراسية الجديدة التي ستكون فيما بعد مرحلة الجامعة، وعليه فالجميع في حالة تشوق وارتقاب غير طبيعي، للتعرف على نتائجهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية الرسمي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أما عن إعلان النتائج الخاصة بمرحلة الصف الثالث متوسط الدور الأول، فمن المتوقع أن يكون في الساعات القليلة المقبلة، بحيث يتعرف عليها جميع الطلبة والطالبات، وإمكانية الإطلاع على كافة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

"رابط رسمي وشغال" نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024 عبر الموقع الرسمي
“رابط رسمي وشغال” نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024 عبر الموقع الرسمي

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

  • أن تتوجه وبشكل مباشر إلى موقع وزارة التربية العراقية.
  • أو أن تنتقل لموقع نتيجة نت.
  • ثم يتم العمل على تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.
  • مع إدخال كافة البيانات المتعلقة بالطالب في الخانات الخاصة بذلك.
  • الضغط على زر “بحث”.
  • وعندها ستتمكن من استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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