هنا فقط.. تعرف على اجابة السؤال الذي حير جميع طلاب الثانوية العامة.. اجابة كلمة “تتلظي”

أدى طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم امتحان اللغة العربية للعام الدراسي 2024، وكان من بين الأسئلة المطروحة سؤال أثار بعض الحيرة بينهم. السؤال كان يدور حول معنى كلمة “تتلظى” في الجملة “تتلظى الصدور لنعمتك”، مما أثار تساؤلات الطلاب حول السياق اللغوي والمعنى الدقيق للكلمة، وقد وضعت أمام الطلاب خيارات متعددة للإجابة، تضمنت كلمات مثل تتطلع، تحقد، تتأسى، وتتحسر، مما زاد من التحدي في تحديد الخيار الصحيح الذي يعبر عن المعنى المقصود بالكلمة في الجملة المعطاة، كانت هذه الجزئية من الامتحان محط اهتمام الطلاب حيث حاولوا تحليل المعنى اللغوي للكلمة والتوصل إلى الإجابة الدقيقة من بين الخيارات المتاحة.

اجابة كلمة تتلظي

لقد كان الجواب الصحيح لمعنى كلمة تتلظى في العبارة تتلظى الصدور لنعمتك التي وردت في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم هو تحقد أو تشتعل بالحقد، وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية التأكد من أن الطلاب لا يحملون أي أجهزة إلكترونية عند دخولهم إلى لجان الامتحانات.

توجيهات وزارة التعليم

وأكدت الوزارة على ضرورة استخدام أجهزة الكشف الإلكترونية، مثل العصا الإلكترونية، لتفتيش الطلاب بدقة أثناء دخولهم، كما أوصت بإجراء جولة تفتيشية إضافية بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، وذلك دون التأثير على سير العملية الامتحانية وانضباطها، وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الامتحانات وضمان عدم حدوث أي حالات غش أو تلاعب.