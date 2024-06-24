“مِـن هُـنا” تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024-2025.. الموعد ورابط التقديم + الأوراق المطلوبة والشروط

اقترب موعد تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024 وفي هذا المقال سندرج لكم رابط التقديم وكذلك الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، يرغب عدد كبير من الناس أن يلتحق أبنائهم بالتعليم الأزهري لكي يتعلمون ويتفقهون في دينهم، حيث يدخل الطفل الصف الأول الابتدائي في سن الست سنوات.

تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024

فور الانتهاء من امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024 سيتم فتح باب تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024 ويتم ذلك بشكل إلكتروني، من خلال الخطوات التالية:-

أدخل على الموقع الرسمي بوابة الأزهر الإلكترونية .

. من قائمة خدمات الأزهر اختر خدمة التقديم للصفوف الابتدائية، وبعدها اختار الصف الأول الابتدائي، وسيتم فتح هذا القسم عندما يبدأ التقديم.

بعدها سجل الدخول باستخدام الاسم وكلمة المرور.

ثم اكتب بيانات الطالب وولي الأمر بشكل صحيح.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

بعدها قم بتسجيل طلب التقديم وقم بطباعته لكي ترفقه مع باقي الأوراق المطلوبة في الملف.

المستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي الازهري 2025

بعد الانتهاء من تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024 إلكترونياً قم بتحضير وتجهيز الأوراق المطلوبة وارفقها في ملف الطالب، والأوراق المطلوبة كالتالي:-

عدد 6 صور بخلفية بيضاء 6*4.

تقرير طبي ويتم إحضاره من هيئة التأمين الصحي وذلك للتأكد من الحالة الصحية للطالب.

شهادة ميلاد الطالب.

صورة من طلب الالتحاق الإلكتروني.

صورة البطاقة الصحة للطالب + الأصل للاطلاع.

صورة من البطاقة الشخصية للأم والأب.

كل الدمغات الصحية والتعليمية المطلوبة.

صورة من فاتورة الكهرباء أو الماء أو غيرها.

5 أظرف ملصق عليها طابع بريد ومكتوب عليهم عنوان الطالب كاملاً.

شروط الـتقديم للصف الاول الابتدائي الازهري 2024

تم تحديد مجموعة من الشروط حتى يتمكن من تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024، وهي تتمثل في:-