“من هنا”.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 على قناة atv وقصة عشق وفيديو لازورا.. لا تفوت الفرصة

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 هي الأكثر بحثًا خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة للتوقعات التي تشير أن تلك الحلقة ستكون مليئة بالأحداث المثيرة والمشوقة، وكما نعلم أن قصة مسلسل المؤسس عثمان مبنية على أحداث حقيقة تخص قائد عظيم يدعى “عثمان أرطغرل” حقق العديد من الفتوحات وأنشئ دولة إسلامية قوية تجمع المسلمين في جميع أنحاء العالم.

مسلسل قيامة عثمان

تعرض الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان كل أسبوع مرة واحدة، ويوجد موعد ثابت للعرض وهو يوم الخميس من كل شهر على قناة الفجر في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بينما بتوقيت المغرب، والجزائر يكون المسلسل الساعة 8 مساءً، وتعرض الحلقة مدبلجة، بينما إذا كنت ترغب مشاهدة الحلقة باللغة التركية يمكنك مشاهدتها يوم الأربعاء عبر قناة atv التركية.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

استطاعت مجموعة من القنوات سواء كانت تركية أو عربية الحصول على حقوق بث المسلسل عبر شاشاتها، وتلك القنوات ترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: Hd.

تردد قناة أي ار تي في التركية يكون كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويعرض مسلسل المؤسس عثمان عبر تلك القناة كل يوم خميس في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر.

أحداث الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان

من المتوقع أن تكون الحلقة مليئة بالأحداث المشوقة خاصة أنها أول حلقات الموسم السادس، وفي الحلقات السابقة قام يعقوب بالزواج من هولوفيرا، وبدأت الصراعات تتوالى حول من يقوم بحكم الدولة العثمانية، بالتالي حدثت ضجة كبيرة عن مواعيد عرض الموسم السادس بعد نجاح الخمس مواسم الأولى من المسلسل.