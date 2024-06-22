سجل لابنك الحين.. رابط تسجيل طالب جديد نظام نور 1446 الصف الأول الابتدائي وشروط التقديم

أتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية رابط تسجيل طالب جديد نظام نور 1446، لكي يستطيع أولياء الأمور من خلاله تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى المواطنين والاستفادة من التقنيات الحديثة في ظل سعي الحكومة السعودية إلى توفير كافة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم خطوات تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد وأهم شروط التسجيل.

رابط تسجيل طالب جديد نظام نور 1446

وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية أتاحت خدمة تسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 1446 بشكل إلكتروني عبر نظام نور دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد لديهم حيث يمكن تسجيل الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ب نظام نور الإلكتروني.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول لولي الأمر من خلال كتابة كلمة السر ورقم الهوية.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

حدد المدرسة التي ترغب التقديم فيها.

قم بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ويجب التأكد من صحتها.

اضغط على كلمة تسجيل.

بذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح.

شروط تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي 1446

في السياق نفسه أوضحت الوزارة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الطلاب من أجل التسجيل في العام الدراسي الجديد 1446 كطالب جديد، وجاءت الشروط على النحو التالي: