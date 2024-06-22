استعلم هُنـــا فورا bem.onec.dz.. موعد اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2024 بالجزائر

اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط
بعد كثرة التساؤلات المطروحة عن موعد ظهور نتائج البيام صرحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن أن النتائج على وشك الظهور وذلك فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة اوراق الاجابات ثم تدقيق الدرجات ورصدها وذلك لضمان دقة النتائج واعطاء كل طالب حقه بالكامل، ومن المقرر أن تظهر النتيجة يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو على أن يتم رفعها على المواقع المتخصصة في تمام الساعة الرابعة عصرا، وستقوم الوزارة بالإعلان عن ظهور النتيجة في وقتها على منصاتها الرسمية.
الاستعلام عن نتائج البيام
يمكنكم بسهولة معرفة نتائج البيام عبر الانترنت حيث أطلقت وزارة التربية الجزائرية رابط الكتروني يمكن الدخول عليه والاستعلام عن النتيجة بسهولة تامة وباتباع خطوات بسيطة وذلك للتيسير على الطلاب وعملا على راحتهم، وستكون النتائج متاحة في المدارس بعد ظهورها على الموقع بأيام قليلة، وفيما يلي طريقة الاطلاع على النتائج بالخطوات :
- الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من الخدمات الالكترونية انتقل الى “نتائج التعليم المتوسط”.
- ادخل البيانات المطلوبة وهي رقم التسجيل والرقم السري.
- بعد استيفاء المعلومات اللازمة اضغط على “عرض النتائج”.
- ستظهر نتيجة الطالب المستعلم عنه بالتفصيل مع درجة كل مادة.