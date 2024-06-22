استعلم هُنـــا فورا bem.onec.dz.. موعد اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2024 بالجزائر

اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط

بعد كثرة التساؤلات المطروحة عن موعد ظهور نتائج البيام صرحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن أن النتائج على وشك الظهور وذلك فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة اوراق الاجابات ثم تدقيق الدرجات ورصدها وذلك لضمان دقة النتائج واعطاء كل طالب حقه بالكامل، ومن المقرر أن تظهر النتيجة يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو على أن يتم رفعها على المواقع المتخصصة في تمام الساعة الرابعة عصرا، وستقوم الوزارة بالإعلان عن ظهور النتيجة في وقتها على منصاتها الرسمية.