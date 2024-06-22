“مبروووك للناجحين”.. نتائجنا نت نتيجة الثالث المتوسط ذي قار 2024 بالرقم الامتحاني nataegna.net

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط رسمي يمكنهم اللجوء إليه لمعرفة نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 في محافظة ذي قار فور إعلانها رسميًا، حيث من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل بعد اكتمال عمليات التصحيح والتقييم والمراجعة عقب انتهاء فترة الامتحانات في الخامس من يونيو الحالي.

نتائجنا نت نتيجة الثالث المتوسط ذي قار 2024

يمكنك الآن الاطلاع على نتيجة الثالث المتوسط لعام 2024 في محافظة ذي قار من خلال موقع ملازمنا بخطوات بسيطة وسهلة، فور إعلانها رسميًا. في عصرنا الحالي، يعد الاستعلام الإلكتروني عن النتائج أمرًا ضروريًا يوفر الكثير من الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور، إليك خطوات الاستعلام عبر موقع “نتائجنا”:

قم بزيارة الرابط الرسمي لموقع نتائجنا.

بمجرد دخولك إلى الموقع، اختر أيقونة “نتائج الطلاب” من القائمة الرئيسية.

ستظهر لك قائمة فرعية، اختر منها “نتائج الثالث المتوسط”.

ثم اختر الدور الأول للعام الدراسي 2024.

بعد ذلك، اختر “محافظة ذي قار”.

ستظهر النتائج للمحافظة إذا تم الإعلان عنها رسميًا.

يمكنك البحث عن نتيجة أي طالب باستخدام اسمه ورقم امتحانه من الكشوف المعروضة.

بالضغط على زر “تحميل”، يمكنك تحميل النتيجة بصيغة PDF.

استعدادات ذي قار لإعلان النتائج

تجهز طلاب وطالبات الثالث متوسط في محافظة ذي قار بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم في الدور الأول من الامتحانات النهائية، حيث شهدت المحافظة إقبالًا كبيرًا حيث تقدم أكثر من 64,000 طالب وطالبة لأداء الامتحانات؛ تم توزيعهم على 451 مركز امتحاني في مختلف مناطق المحافظة، ولضمان بيئة امتحانية مثالية، اتخذت مديرية تربية ذي قار جميع التدابير اللوجستية اللازمة.

قام مدير عام التربية بجولة تفقدية على عدد من المراكز الامتحانية لمتابعة سير الامتحانات عن كثب، ودعم الطلاب وتشجيعهم على بذل قصارى جهدهم؛ مع اقتراب اللحظة المنتظرة، نأمل من الطلاب والطالبات النجاح والتفوق في نتائجهم التي تم الإعلان عنها بالفعل.