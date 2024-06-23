كشوفااات الرعاية هسه.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق spa.gov.iq/umbrella

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، بعد انتظار لأيام طويلة يترقب آلاف المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ظهور اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة لمعرفة ما إذا كان تم قبولهم أم لا، حيث تختار الجهات المعنية الأشخاص الذين تنطبق عليها الشروط ويستحقون الدعم بسبب حاجاتهم الشديدة للإعانة المادية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية والشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق للتيسير على المواطنين المتقدمين على منحة الرعاية الاجتماعية أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية امكانية الاستعلام عن اسماء اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الكترونيا دون الحاجة للتوجه الى مكاتب الوزارة للاستفسار واهدار الكثير من الوقت والجهد، وسنستعرض لكم فيما يلي رابط وخطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية : الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من الخدمات الالكترونية اختر خدمة “اسماء الرعاية الاجتماعية”.

حدد المحافظة التي تقطن بها، واختر رقم الوجبة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة بشكل دقيق.

بالأخير اضغط على “استعلام” لتظهر امامك كشوف اسماء المقبولين. شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية لابد أن تتوافر في المتقدم كافة شروط الاستحقاق والتي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية للتأكد من احتياج المستفيد للدعم بالفعل، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي : أن يكون مقدم الطلب حاملا للجنسية العراقية ومقيم بصفة دائمة داخل الاراضي العراقية.

ألا يقل عمره عن 18 عاما للرجال و 15 عاما للنساء، ولا يزيد عن 60 عاما للرجال و 55 عاما للنساء.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

ألا يقل عدد أفراد اسرة المتقدم عن أربعة أفراد.