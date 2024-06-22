“تضمين أجازة عيد الغدير“ جدول امتحانات السادس الاعدادي بعد التعديل الأخير 2024 عموم العراق

سوف نوضح لكم من خلال مقالنا جدول امتحانات السادس الاعدادي الجديد والذي تم تعديل بسبب وجود عدد من الإجازات الرسمية ومنها عطلة عيد الغدير وعطلة يوم السبت، والجدير بالذكر أن الصف السادس الإعدادي قد بدأ الاختبارات الخاصة بهم يوم السبت الموافق 8 من يونيو والتي مازالت مستمرة حتى الوقت الحالي ومن المقرر أن يتم استئناف الامتحانات مرة أخرى بداية من يوم الأحد الموافق 23 من يونيو.

جدول امتحانات السادس الاعدادي

وفقا للجدول السابق كان من المقرر أن يكون اختبار مادة الأحياء الشعبة العلمية يوم السبت الموافق 22 من يونيو ولكن تم ترحيل تلك المادة لليوم التالي وهو يوم الأحد الموافق 23 من يونيو، ويجب العلم أن يوم الثلاثاء يوم عطلة رسمية وهذا بمناسبة عطلة عيد الغدير.

جدول امتحانات السادس الاعدادي بعد التعديل

جاء جدول امتحانات السادس الاعدادي الجديد كالتالي: