المسلسل التاريخي قيامة عثمان!! تفاصيل الحلقة 165 وتردد قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV الناقلة

يعد مسلسل “قيامة عثمان” هو من بين المسلسلات التركية الأكثر شعبية في الوطن العربي، حيث يتناول قصة تأسيس الدولة العثمانية والتحديات التي واجهها المؤسسون خلال هذه الفترة الحاسمة في التاريخ، ويعد المسلسل استمراراً لنجاحات سابقة، حيث يجذب اهتمام الجماهير بفضل قصته المشوقة وأداء فريق العمل المتميز.

تفاصيل الحلقة الجديدة 165 من مسلسل قيامة عثمان

في حلقته الجديدة، تتصاعد الأحداث لتركز بشكل خاص على زواج يعقوب وأورها من هولوفيرا بعد صراعات طويلة، كما يواجه عثمان تحديات جديدة من التتار ويسعى إلى رفع راية الإسلام من جديد، حيث يعمل مسلسل قيامة عثمان على اسقاط الضوء وإبراز قدرة الدولة العثمانية على تحقيق المستحيل ومواجهة الصعوبات بقوة وإصرار وخاصة خلال الحلقة الأولى من الجزء السادس من المؤسس عثمان 165.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة وترددها

من المتوقع أن تعرض الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان على قنوات “الفجر الجزائرية” و”ATV” الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، لمتابعة الحلقة يمكنكم الاطلاع على الترددات التالية:

قناة الفجر: ترددها 12034 أفقي.

قناة ATV على نايل سات: 10796 أفقي، وعلى عرب سات: 12692 عمودي.

أبطال مسلسل قيامة عثمان الجزء 6

وخلال حلقات الجزء السادس والجديد من مسلسل قيامة عثمان نجد أن أبطال المسلسل هم نفس أبطال الأجزاء السابقة وهم:

بوراك أوزجيفيت بدور عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية.

أوزجه تورير بدور بالا خاتون، زوجة عثمان بن أرطغرل.

يلدز جاغري عتيقسوي بدور مالهون خاتون، والدة عثمان بن أرطغرل.

بوراك تشيليك بدور غوندوز ألب، شقيق عثمان بن أرطغرل.

سرحات كيليتش بدور بامسي بك، أحد أقرب أصدقاء عثمان بن أرطغرل.

كما قام الممثل إركان أفجي بدور تورغوت ألب، أحد أقرب أصدقاء عثمان بن أرطغرل.

وأيضا روزغار أكسوي قام بدور كونور ألب، أحد أقرب أصدقاء عثمان بن أرطغرل.

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