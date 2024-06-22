يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن رابط التقديم في الصف الأول الإبتدائي الأزهري 2024، والتي بدأت تتزايد عنه عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة بعدما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم للصف الأول الإبتدائي الأزهري للعام الدراسي الجديد 2024-2025 بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط المطلوبة …..

رابط التقديم في الصف الأول الإبتدائي الأزهري 2024 والأوراق المطلوبة

يسعى عدد كبير من أولياء الأمور خلال السنوات الأخيرة في التقديم لأبنائهم في مدارس الأزهر الشريف لما فيها من مميزات، وومن خلال إتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من التقديم بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدارس…..

زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف على الإنترنت.

اختر خدمات الأزهر الشريف.

ثم اضغط على تقديم الصف الأول الإبتدائي 2024-2025.

ادخل بيانات الطالب في الخانات الموصحة أمامك.

ثم اختر المدرسة المراد التقديم بها.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على أيقونة ارسال الطلب.

اطبع استمارة التقديم لحين ارفاقها في ملف الطالب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

شهادة ميلاد كمبيوتر حدبثة للطالب.

عدد 6 صور شخصية للطالب

الشهادة الصحية للطالب .

الدمغات المطلوبة.

ايصال كهرباء أو مياه أو غاز.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب .

دوسيه بلاستيك .

ما هي شروط التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024