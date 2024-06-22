ال100 دولار بكام دينار؟.. سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم في البورصات والأسواق العراقية

100 دولار مقابل الدينار العراقي، يهتم قطاع عريض من الشعب العراقي بمتابعة اسعار صرف العملات الاجنبية والتي يؤثر ارتفاعها أو انخفاضها بشكل مباشر على الاقتصاد وأسعار السلع والخدمات، وقد شهدت أسعار صرف الدولار مؤخرا تذبذبا واضحا بسبب ما يدور في المنطقة من حروب وأحداث سياسية مشتعلة، ونظرا لازدياد عمليات البحث عن أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي سنستعرض لكم في مقالنا التالي اسعار الصرف في البورصات والبنوك العراقية لمختلف الفئات النقدية.