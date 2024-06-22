ال100 دولار بكام دينار؟.. سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم في البورصات والأسواق العراقية

100 دولار مقابل الدينار العراقي، يهتم قطاع عريض من الشعب العراقي بمتابعة اسعار صرف العملات الاجنبية والتي يؤثر ارتفاعها أو انخفاضها بشكل مباشر على الاقتصاد وأسعار السلع والخدمات، وقد شهدت أسعار صرف الدولار مؤخرا تذبذبا واضحا بسبب ما يدور في المنطقة من حروب وأحداث سياسية مشتعلة، ونظرا لازدياد عمليات البحث عن أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي سنستعرض لكم في مقالنا التالي اسعار الصرف في البورصات والبنوك العراقية لمختلف الفئات النقدية.
100 دولار مقابل الدينار العراقي
يتساءل الكثيرون عن سعر المائة دولار اليوم في العراق بعدما شهدت الأيام الماضية ارتفاع وانخفاض بشكل متتالي نتيجة التذبذب في أسعار الصرف، وقد سجل الدولار اليوم السبت الموافق 22 من يونيو ارتفاع طفيف في البورصات بمختلف المحافظات العراقية واختلف السعر من بورصة لأخرى بمقدار بسيط، وقد جاء سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي على النحو التالي :
- بورصة الكفاح وبورصة البصرة : سعر صرف 100 دولار امريكي = 148.150 دينار عراقي.
- بورصة اربيل : سعر صرف 100 دولار امريكي = 147.250 دينار عراقي.
- بورصة بغداد : سعر صرف 100 دولار امريكي = 148.200 دينار عراقي.
- بورصة الموصل : سعر صرف 100 دولار امريكي = 147.100 دينار عراقي.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
يمكن لأي شخص مقيم بالعراق أن يستبدل الدينار العراقي بدولارات من خلال القنوات المشروعة وهي البنوك الرسمية والمصارف مثل البنك الاهلي العراقي والبنك التجاري وبنك الاستثمار وبنك الشرق الاوسط العراقي للاستثمار ومصرف بغداد ومصرف بابل، وقد سجل الدولار اليوم مقابل الدينار الأسعار التالية :
- 1 دولار امريكي = 13.17 دينار عراقي.
- 5 دولار امريكي = 65.70 دينار عراقي.
- 10 دولار امريكي = 13.170 دينار عراقي.
- 15 دولار امريكي = 20.000 دينار عراقي.
- 100 دولار امريكي = 131.500 دينار عراقي.
- 250 دولار امريكي = 370.030 دينار عراقي.
- 500 دولار امريكي = 66.000 دينار عراقي.
- 1000 دولار امريكي = 2 مليون دينار عراقي.