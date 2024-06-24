“ميزات جديدة مزهلة!” تحديث واتساب الذهبي 2024 الجديد WhatsApp Gold الأصلي أخر إصدار

الجميع يتساءل عن مميزات تحديث واتساب الذهبي 2024 الجديد ذلك التطبيق الذي يعد واحد من أفضل تطبيقات المراسلة والمحادثات في الفترة الأخيرة، حيث يتميز الواتساب الذهبي WhatsApp Gold الجديد بأنه ضد الحظر وله مميزات كثيرة في إعدادات الخصوصية ومجموعة الثيمات، هذا بالإضافة إلى أن تحميله مجاني، وهذا التحديث يمتلك مميزات غير متوفرة في التطبيقات التقليدية الأخرى، تابعوا معنا حتى النهاية للتعرف على جميع المزايا.

تحديث واتساب الذهبي 2024 الجديد

نقدم لكم أهم ما يميز تحديث واتساب الذهبي 2024 الجديد عن باقي التطبيقات العادية الأخرى من واتساب، والتي من أبرزها:-

حماية واتساب بكلمة المرور: وهذا يعني أن لا يمكن لأحد أن يدخل الواتساب خاصتك إلا بعد أن يدخل كلمة المرور، وهذه الميزة رائعة جدًا لأنها توفر لك الحماية من أن يطلع أحد على رسائلك.

تحميل فيديوهات على الحالة تزيد مدتها عن 30 ثانية: وذلك من خلال أن واتساب ابو عرب يتيح لك رفع فيديو أطول من نصف دقيقة وذلك من خلال تقسيمه وتقطيعه إلى عدة فيديوهات.

جدولة إرسال الرسائل: أي اختيار التوقيع الذي ترسل فيه الرسالة بشكل تلقائي.

الرد التلقائي على الرسائل: تستخدم هذه الميزة عندما لا تكون غير متصل بالإنترنت أو لا تريد الرد على الرسائل، ليس ذلك فقط بل يمكنك أيضًا متى يتم إرسال هذه الرسالة ومن الشخص الذي تريد أن ترسل ملاحظة له.

ميزات جديدة في واتساب الذهبي WhatsApp Gold

يمكنك تنزيل تحديث واتساب الذهبي 2024 الجديد الآن لتستفيد من مميزاته الرائعة كالتالي: