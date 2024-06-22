“جميع القنوات الناقلة”.. موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024 والتشكيل المتوقع

يبحث الكثير من عشاق الكرة المستديرة عن موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة لها، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم السبت في الجولة الثانية من بطولة أمم أوروبا، حيث من المتوقع أن تحدث مباراة تاريخية مثيرة ومشوقة بين الفريقين، وسوف نتعرف في مقالنا اليوم على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها مجانًا

موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024

تعتبر مباراة اليوم محط أنظار الكثير من متابعي كرة القدم وخاصة بطولة أمم أوروبا، حيث يتنافس الفريقان على صدارة المجموعة السادسة، خاصةً بعد فوز منتخب البرتغال على التشيك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وكانت تلك المباراة في مساء الثلاثاء الماضي، بينما فاز فريق تركيا على فريق جورجيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبذلك يتصدر الفريق التركي الترتيب بفارق ثلاث نقاط، أما المنتخب البرتغالي يأتي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

كما تحدد موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024 اليوم السبت الموافق 22 يونيو والتي من المقرر أن تقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الثانية، وذلك في تمام الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 5 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا

يتابع بطولة أمم أوروبا العديد من عشاق كرة القدم لذا تحظى البطولة باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام، وكانت لقنوات بي ان سبورتس حق البث لمبارايات يورو 2024 على جميع قنواتها المشفرة، كما يمكن للجمهور متابعة بعض مبارايات البطولة على قنوات مجانية على قمر نايل سات ومنها التالي:

قناة TRT1 التركية.

قناة RTS1.

قنوات DR1، QAZ sport، srf zwei HD.

قناة CRTV الكامرونية.

العديد من القنوات الأخرى مثل K24 الكينية، وقناة STV HD.

تشكيل البرتغال أمام تركيا في يورو 2024

بعد أن تعرفنا على موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024، إليكم التشكيل المتوقع لفريق البرتغال في تلك المباراة: