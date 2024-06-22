“ألف مبروووك” رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 عموم المحافظات بالرقم الإمتحاني عبر epedu.gov.iq

حالة من القلق الشديد بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن الإنتهاء من رفع نتائج الثالث متوسط 2024، على الموقع الرسمي للوزارة خلال الساعات الأخيرة، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعاني منها العراق خلال الأسابيع الماضية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 عموم المحافظات …

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 عموم المحافظات

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 عموم المحافظات، والتي أعلنت عنه الوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور ، حيث أعلنت الوزارة أنه من المقرر أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديداً في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، وإليكم خطوات الإستعلام….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية .

أو الدخول على موقع نتائجنا.

اختر نتائج الثالث المتوسط 2024.

ثم ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.

بعد ذلك اختر المحافظة التابع لها الطالب.

في النهاية اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.

موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024

وكان مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية قد أكد خلال حوار له على قناة العراق التعليمية أن الوزارة انتهت من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثالث المتوسط 2024، وأضاف إلى أن نسب النجاح هذا العام مبشرة ولا داعي للقلق ، وأضاف إلى أن السبب في تاخير الإعلان عن نتاائج الثالث هو حرص الوزارة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة لعدم حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص في درجات الطلاب، وخاصة أنها مرحلة مهمة في عمر الطالب ، وتقدم وزير التعليم العراقي بأرق التهاني للطلاب الناجحين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل التعليمية المقبلة.