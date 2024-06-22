”استمتع بأغاني لولو 24 ساعة“ تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايلسات Nilesate 2024

قناة وناسة، مع انتهاء العام الدراسي وبداية أجازة الصيف في معظم الدول العربية ازدادت عمليات البحث عن قناة وناسة والتي تعد القناة المفضلة لملايين الأطفال من أجل قضاء وقت مسلي وممتع يشاهدون فيه برامجهم المفضلة ويستمعون الى أغاني رائعة ولطيفة يقوم بأدائها شخصيات كرتونية محببة، وتجد الكثير من الامهات في القناة وسيلة لتعليم الطفل والترفيه عنه في الوقت ذاته، لذا سنقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد قناة وناسة على مختلف الأقمار الصناعية وطريقة استقبال القناة.
تردد قناة وناسة
قناة وناسة التي انطلقت لأول مرة في العام 2015 استطاعت تحقيق نجاح كبير وحصلت على نسب مشاهدة مرتفعة بسبب اختيارها لمحتوى مميز ومختلف عن باقي القنوات استطاع جذب الاطفال وحاز على ثقة الاباء والامهات لأنه يجمع بين المتعة والتعليم، حيث تقدم القناة أغاني وبرامج تثقف الأطفال وتعلمهم القيم الدينية والسلوكيات الحسنة، وتحرص القناة على أن يكون محتواها مناسبا للأطفال من كافة الأعمار ومن مختلف الميول والأذواق، ومن أشهر اغاني قناة وناسة لولو عايزة ماما ولولو الشطورة ولولو اتسرقت ولولو في نونو وغيرهم، وفيما يلي سنستعرض لكم تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات.
تردد قناة وناسة نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة وناسة عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
ضبط تردد قناة وناسة
لاستقبال قناة وناسة عليكم ضبط ترددها على النحو التالي :
- من الريموت كنترول ادخل الى القائمة.
- ادخل الى التثبيت الهوائي من الاعدادات.
- ثم اختر “اضافة قناة” وحدد نوع القمر الصناعي.
- ثم اكتب التردد وباقي اعدادات الضبط واضغط “بحث”.