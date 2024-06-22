”استمتع بأغاني لولو 24 ساعة“ تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايلسات Nilesate 2024

تردد قناة وناسة

قناة وناسة التي انطلقت لأول مرة في العام 2015 استطاعت تحقيق نجاح كبير وحصلت على نسب مشاهدة مرتفعة بسبب اختيارها لمحتوى مميز ومختلف عن باقي القنوات استطاع جذب الاطفال وحاز على ثقة الاباء والامهات لأنه يجمع بين المتعة والتعليم، حيث تقدم القناة أغاني وبرامج تثقف الأطفال وتعلمهم القيم الدينية والسلوكيات الحسنة، وتحرص القناة على أن يكون محتواها مناسبا للأطفال من كافة الأعمار ومن مختلف الميول والأذواق، ومن أشهر اغاني قناة وناسة لولو عايزة ماما ولولو الشطورة ولولو اتسرقت ولولو في نونو وغيرهم، وفيما يلي سنستعرض لكم تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة وناسة عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

ضبط تردد قناة وناسة

لاستقبال قناة وناسة عليكم ضبط ترددها على النحو التالي :