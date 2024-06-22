حلمي حلمك: مع مسابقة الحلم 2024 قد تكون صاحب الـ 100 ألف دولار القادمة.. كيفية الاشتراك وشروط المشاركة

مسابقة الحلم 2024 تُعد من بين الفعاليات البارزة في الوطن العربي، حيث تجذب مشاركين من مختلف الدول بهدف تحقيق الأحلام والفوز بجوائز قيمتها ملايين الدولارات، يتضمن برنامج المسابقة جوائز متنوعة تشمل جوائز أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجوائز شهرية تصل إلى 100 ألف دولار، بالإضافة إلى جائزة سنوية تصل إلى مليون دولار، البرنامج يُنظم برعاية قناة إم بي سي ويقدمه الإعلامي مصطفى الأغا.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من خلال عدة وسائل منها:

تحميل التطبيق: قم بتنزيل تطبيق الحلم من متجر Apple Store أو Google Play.

التسجيل: أدخل المعلومات المطلوبة للتسجيل في المسابقة عبر التطبيق.

التأكيد: بعد إكمال البيانات، ستتلقى تأكيداً بنجاح التسجيل.

أو إرسال رسالة نصية على رقم المسابقة المخصص بكل بلد، وأرقام الاشتراك حسب الدول:

البحرين: إرسل رسالة نصية إلى 94000.

الإمارات: اتصل بالأرقام 5544 أو 3636.

العراق: استخدم الأرقام 2770 أو 2266 أو 2180.

تونس: اشترك عبر 85988.

المغرب: استخدم الرقم 9669.

السعودية: اختر من بين الأرقام 858888 أو 755505.

الأردن: استخدم الرقم 94099.

شروط المشاركة في مسابقة الحلم 2024

هذا وهناك عدد من الشروط الواجبة من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 ومنها ما يلي:

يجب أن تكون مواطناً أو مقيماً في إحدى الدول المشاركة.

يجب أن تكون في السن القانوني وفقاً لقوانين بلدك.

يجب ألا تكون موظفاً لدى الشركة المنظمة أو أحد أفراد أسرتها المباشرين.

باستخدام هذه الخطوات والأرقام المحددة، يمكنك بسهولة التسجيل والمشاركة في مسابقة الحلم 2024 والتنافس على الجوائز القيمة التي تقدمها البرنامج.

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