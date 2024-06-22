رابط الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية اليمنية

يس خالد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية اليمنية
رابط الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024، والتي أعلنت وزارة التربية اليمنية أنها سوف تتاح أمام الطلاب خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024…

موعد الإعلان عن نتائج التاسع اليمن 2024

حيث أنهى طلاب التاسع في اليمن امتحانات نهاية العام الدراسي ، والتي انتهت تحت متابعة وزارة التعليم اليمنية التي شددت على الطلاب عدم الدخول بالموبايلات أو الكاميرات داخل اللجان لعدم تسريب أسئلة الإمتحانات، وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم اليمنية أن الامتحانات انتهت دون حدوث أي مشاكل سواء من الطلاب أو أسئلة الامتحانات التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط حسبما أكد عدد كبير من الطلاب.

وأضاف المصدر إلى أن الوزارة فور الإنتهاء من الامتحانات بدأت عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، وأكد المصدر إلى أن نتائج التاسع اليمن 2024 سوف تكون متاحة أمام الطلاب بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديداً في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري.

رابط الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

ويمكنكم الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 من خلال إتباع الخطوات الآتية:

  • زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية على الإنترنت.
  • ثم اختر نتائج الطلاب,
  • بعد ذلك اضغط على نتائج التاسع اليمن 2024.
  • ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.
  • بعد ذلك اضغط على “بحث”
  • سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.
  • أما في حالة عدم ظهور النتيجة يجب التوجه لإدارة المدرسة التابع لها الطالب.
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يس خالد

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