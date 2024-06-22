التسجيل مفتوح الآن! رابط تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية بالإمارات 2024

أعلنت الحكومة الإماراتية عن إمكانية التسجيل في المدارس الحكومية للوافدين في الإمارات 2024، وذلك لأولياء الأمور الوافدين على الدولة ويرغبون في تسجيل أبنائهم في مدارس الدولة، كذلك فقد أوضحت الحكومة المتطلبات الواجب توافرها حتى يتم القبول في المدارس الحكومية، وسوف نوضح كافة ما ورد في هذا الموضوع مع ذكر أهم الأمور التي يحتاجها أولياء الأمور خلال مقالنا.

التسجيل في المدارس الحكومية للوافدين في الإمارات 2024

حتي يتم التسجيل في المدارس الحكومية للوافدين في الإمارات 2024 يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة، التي سوف نتعرف عليها فيما يلي:

أولًا يتم فتح الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

بعدها يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية الظاهر أمامكم في الجزء العلوي من الموقع.

ثم اختر الأيقونة الخاصة بطلب تسجيل وقبول الطلاب في المدارس الحكومية.

كذلك يجب قراءة متطلبات وشروط الخدمة بعناية فائقة.

بعد ذلك سجل دخول بالهوية الرقمية.

كما يجب تعبئة النموذج الخاص بالطلب من إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

وأخيرًا سوف تقوم المدرسة بفحص الطلب وإعطاء قرار إلكتروني فيه، وسترسل لك رسالة نصية توضح حال الطلب وما إذا تم قبولة أو رفضه.

المستندات المطلوبة للتسجيل في المدارس الحكومية للوافدين

بعد استيفاء جميع الشروط يجب عليك تحضير مجموعة من المستندات الهامة المتمثلة فيما يلي: