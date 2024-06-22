“يلا نلعب مع لولو”.. تردد قناة وناسة الجديد بأقوى إشارة.. هتخلي عيالك قدام القناة

تردد قناة وناسة هو أهم الترددات التي يتم البحث عنها بشكل يومي، وهي من القنوات الكرتون التي تعرض محتوى يناسب جميع الأطفال، نظرًا لتقديمها محتوى يجمع بين الترفيهي والتعليمي، ولكي تستطيع تحميل القناة لا بد أن تكون على دراية كاملة بالتردد الجديد الذي أطلقته القناة وهذا ما سنوضح لكم بالتفصيل في هذا المقال.

قناة لولو

تعتبر شخصية لولو من أفضل الشخصيات التي أصبحت لها مكانة خاصة في قلوب الأطفال، وذلك لأنها تقدم لهم مجموعة من الأغاني المميزة التي تساعد في تطور مهاراتهم، كما أن تلك القناة تعرض مجموعة من أفلام الكرتون المميزة التي لا يستطيع أن يتخلى عنها أي طفل.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

من أجل الحفاظ على الجودة العالية أطلقت قناة وناسة تردد جديد لها، من خلال السير على الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة: SD.

تردد القناة على عرب سات

وفرت أيضًا القناة تردد لها على العربسات كما هو موضح في السطور القادمة:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

طريقة تحديث تردد قناة وناسة

يعتقد بعض الأشخاص أن تنزيل القناة على الرسيفر صعبة للغاية، ولكن هذا مفهوم خاطئ و سنوضح ذلك بالتفصيل في السطور القادمة: