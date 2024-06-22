تابع أولى الحلقات مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني لمشاهدة الحروبات والصراعات الاسلامية العرض الأول

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولى الجزء الثاني وهذا ما يتم التساؤل عنه بشكل مستمر في تلك الفترة حيث أنه انتهى الموسم الأول والذي شهد عدد كبير من الصراعات التي خاضها صلاح الدين الأيوبي وهذا من أجل الدفاع عن بيت المقدس وانتشار الإسلام في الوطن العربي، ومن المقرر أن يكمل الموسم الثاني تلك المعارك والصراعات، الجدير بالذكر أن هذا العمل من تأليف مجموعة من الكتاب الأتراك بالتعاون مع مجموعة من الكتاب الباكستانيين، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل صلاح الدين الحلقة الأولى الجزء الثاني

تروي قصة مسلسل صلاح الدين حياة الدولة الأيوبية كما أنه يوضح أيضا الجهد الذي بذله القائد صلاح الدين والهدف من هذا هو تحرير القدس من يد الصليبيين الذين استولوا عليها عدة قرون، الجدير بالذكر أن الموسم الأول من المسلسل حاز على شعبية كبيرة حيث أنه كان يتابعه الكثير من الأشخاص من مختلف الدول العربية وذلك بسبب الأحداث التاريخية التي ينقلها المسلسل، ومن المقررأن يتم عرض الموسم الثاني من المسلسل في شهر أكتوبر القادم ولكن لا يوجد مصادر رسمية تؤكد هذا.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية وهذا يكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويعرض أيضا على قناة TRT في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.