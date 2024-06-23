“هُنـــا epedu.gov.iq“ وزارة التربية العراقية الثالث متوسط الاستعلام عن النتيجة

وزارة التربية العراقية الثالث متوسط، يترقب الكثيرون بقلق بالغ ظهور نتائج الثالث متوسط والتي انتهى الطلاب من أداء اختباراتها مؤخرا، حيث يرغب هؤلاء في الاطمئنان على مستقبلهم الدراسي وتجاوز هذه المرحلة الهامة في مشوارهم التعليمي وقضاء عطلة صيفية مريحة ومبهجة، وبالفعل أعلنت وزارة التربية عن ان النتائج بكافة المحافظات على وشك الظهور وسيتم رفعها مباشرة على موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا الالكتروني، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

وزارة التربية العراقية الثالث متوسط الآن أصبح بإمكان طلاب مرحلة الثالث متوسط الاطلاع على نتائجهم عبر الانترنت حيث سيتم رفعها على موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وذلك للتيسير على الطلاب وتوفير وقتهم وجهودهم، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة الاستعلام عبر موقع وزارة التربية بالخطوات : زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.

من قسم النتائج حدد المرحلة الدراسية التي تريد الاستعلام عنها “الثالث متوسط”.

اختر المحافظة التي تنتمي اليها، ثم حدد الدور “الاول”.

في الخانة المخصصة اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح.

قم بعدها بالضغط على ايقونة “عرض النتيجة”.

ستظهر امامك نتيجة الطالب ودرجاته بشكل مفصل. نتائج الثالث متوسط العراق للتأكد من منح كل طالب درجاته المستحقة تجرى حاليا عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد الدرجات لمرحلة الثالث متوسط بكل دقة ومهنية على يد أكفأ المعلمين المتخصصين والتي بمجرد الانتهاء منها واعتماد النتيجة من قبل الوزير سيتم الاعلان عنها ليتمكن الطلاب من الدخول الى المواقع المتخصصة والاستعلام عن نتائجهم بسهولة تامة وعبر اتباع خطوات بسيطة، ومن المرجح أن تظهر النتائج خلال الايام القليلة القادمة.