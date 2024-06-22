واتساب بدون حظر وميزة مخفية!!.. فعل ميزة الرسائل المخفية في WhatsApp الان وخليك في أمان

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
واتساب بدون حظر وميزة مخفية!!.. فعل ميزة الرسائل المخفية في WhatsApp الان وخليك في أمان
سرقة الواتساب

تعتبر ميزة الرسائل المختفية من أكثر المميزات التي يتميز بها واتساب عن باقي التطبيقات والمنصات الفورية، لكي تقوم بإرسال الرسائل المختفية لمحادثة واحدة، فضلاً عن إمكانية القيام باختيار اختفاء الرسائل لمدة من الوقت وذلك بعد 24 أو أسبوع أو بعد ثلاثة شهور، ويمكنك تفعيل هذه الميزة بالاحتفاظ بالرسائل المختفية ضمن الدردشة حتى لا تختفي، وذلك من قبل شركة ميتا التي تقدم العديد من المميزات والتحسينات المستمرة أمام كافة المستخدمين.

مميزات واتساب الجديدة

وأكدت شركة ميتا، أن الرسائل الجديدة ضمن الدردشة ستختفي بعد فترة من الوقت يتم تحديدها بشكل يدوي، على أن ينطبق هذه الميزة على الرسائل الجديدة ولن تتمكن من تطبيق الميزة على الرسائل القديمة التي قمت بإرسالها أو استقبالها، كما أن الميزة تم العمل عليها في كافة الإصدارات سواء كانت القديمة أو الجديدة، بحيث يسهل استخدامها.

خطوات تشغيل الرسائل المختفية في الإصدار الجديد

هناك بعض الخطوات حتى تقوم بتفعيل الميزة الجديدة من الرسائل المختفية التي أطلقتها شركة ميتا، وفقًا لما يلي:-

  • في البداية يتم النقر على زر “الخيارات”.
  • ليتم الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم الخصوصية.
  • النقر مباشرة على أيقونة “مؤقت الرسائل”.
  • تحديد المدة التي ترغب في تفعيل هذه الميزة الخاصة باختفاء الرسائل.
  • لتتمكن حينها من الضغط على زر “الدردشات”.
  • في النهاية يتم الضغط على العلامة الخضراء.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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