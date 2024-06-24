“خلال ســاعـات” نتائج التاسع 2024 اليمن صنعاء وكل المحافظات برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم

يبحث الطلاب اليمنيين في الآونة الأخيرة عن نتائج التاسع 2024 اليمن حيث تنتشر حالة من التوتر والقلق بشأن النتيجة التي ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لأن مرحلة التاسع من أهم المراحل التعليمية في حياة كل طالب وتحدد مصيره التعليمي وذلك هو السبب في القلق والتوتر الذي يعيشه الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج التاسع 2024 اليمن

صرحت وزارة التربية والتعليم في اليمن على أن نتائج التاسع 2024 اليمن ستظهر بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، وها هو عيد الأضحى قد انتهى منذ عدة أيام لذا فمن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك حيث اقتربت عمليات التصحيح والتدقيق من الانتهاء حيث أشارت المصادر إلى أنه قد تم الانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال وجاري العمل على المراجعة ورصد الدرجات لتظهر في أقرب وقت ممكن وذلك لطمأنه الطلاب على درجاتهم.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024

بعد أن تنتهي أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد نتائج التاسع 2024 اليمن من قبل وزير التربية والتعليم فيمكن الاطلاع على الدرجات من خلال الخطوات التالية:-

على الطالب أو ولي الأمر أن يدخل على الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم في اليمن .

. بعد ذلك اضغط على “خدمات إلكترونية”.

ثم اضغط على “نتائج الطلاب”.

اختار نتيجة التاسع اليمن وحدد العام الدراسي 2023/2024.

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح.

بعد ذلك اضغط على بحث.

ستظهر أمامك نتيجة الطالب من خلال عرض اسم المادة والدرجات التي حصل عليها الطالب فيها.

Yemenexam com نتائج التاسع

يمكنك أن تستعلم أيضًا عن نتائج التاسع 2024 اليمن بطريقة أخرى كالتالي: