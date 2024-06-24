غدا عطلة رسمية في العراق؟.. موعد عيد الغدير في العراق 2024

يتساءل الكثير من المواطنين داخل العراق عن موعد عيد الغدير عطلة رسمية وهو من العطل الرسمية المدفوعة التي تمنحها الحكومة العراقية لمواطنيها، والجدير بالذكر أنها من المناسبات الدينية عند الشيعيين وهذا ما يجعل الكثير يرغب في معرفة موعد عطلة الغدير وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا سبب الاحتفال بتلك العطلة.
عيد الغدير عطلة رسمية
يجب العلم أنه يتم الاحتفال بعيد الغدير في العراق كل عام وهذا يكون في يوم 24 من يونيو وذلك بمناسبة تنصيب علي بن أبي طالب كـ ثاني الخلفاء الراشدين لسيدنا محمد، كما أنه في هذا الوقت أيضا كان سيدنا محمد يلقي خطبة الغدير والتي كانت في منطقة غدير خم وهذا كان عقب عودته من الحج لهذا السبب قام البرلمان العراقي بجعلها عطلة رسمية وهذا من أجل إحياء خطبة الوداع أيضا، لذلك السبب فهي تعد واحدة من أهم من العطلات داخل العراق.
العطل الرسمية في العراق
يوجد عدد من العطلات الرسمية التي يشهدها العام داخل العراق وهي:
- يوم 1 من يناير وهذا بمناسبة العام الميلادي الجديد.
- عطلة يوم 6 من يناير وهذا بمناسبة الاحتفال بعطلة الجيش العراقي.
- عيد نوروز وهو يكون يوم 21 من مارس.
- الاحتفال بعيد الفطر وهذا يوم 10 من أبريل وتستمر لمدة 3 أيام.
- عطلة يوم 1 من مايو وهذا بمناسبة عيد العمال.
- عطلة يوم 16 من يونيو وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتستمر لمدة 4 أيام.
- يوم 8 من يوليو وهذا بمناسبة العام الهجري الجديد.
- يوم 14 من يوليو وهذا بمناسبة الاحتفال بتأسيس دولة العراق.
- عطلة يوم 16 من يوليو وهذا بمناسبة عاشوراء.
- عطلة المولد النبوي وهذا يوم 16 من سبتمبر.