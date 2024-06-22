الواتساب الذهبي قدم تحديثات جديدة في إصداره الجديد

العديد من الأشخاص قد يهتمون بالوتس الذهبي لأنهم من أكثر البرامج مشهورة فهو يعتبر من النسخ التي تم تعديلها في برنامج الواتس اب، فهو يقدم العديد من المزايا وأيضًا التحسينات فلا يوجد به أي نسخ بصورة رسمية لهذا البرنامج نقوم بتوضيح أكثر من خلال السطور القادمة، عن أهم التحديثات التي قدمها الوتساب الذهبي.

ما الذي قدمه الواتساب الذهبي

خلال الفترة السابقة تم تحديث الواتساب ضمن العديد من المزايا التي لا حصر لها ومن أهم المزايا التي يقدمها البرنامج كالتالي:

يعمل هذا التحديث تسريع التسجيلات بالإضافة المقاطع الصوتية.

كما أن التحديث قدم خصوصية أكبر وأفضل.

يمكن أن تقوم بتفعيل خاصية إخفاء الحالة حتى لا يكون الكثير بمشاهدتها ويمكنك تحديد الأشخاص التي يمكن مشاهدتها.

بالإضافة إلى ذلك أنه يقدم تفعيل الوضع الليلي لكي يستخدمه الشخص بدون تعب أثناء استخدامه للبرنامج.

ما هي عيوب الواتساب الذهبي

بعد ما قمنا بتوضيح أهم البيانات الخاصة بالواتساب الذهبي وما الذي يقدمه نوضح أهم العيوب التي تواجهك أثناء استخدامه وتكون على النحو التالي:

عندما تقوم بمسح الرسائل فلا يمكن تعديلها أولا.

من أكثر العيوب الخاصة به أن هذا البرنامج ليس لديه دعم فني وهكذا قد يواجه العديد من المشاكل التي لم تساعد الشخص الذي يستخدمه.

تكون البيانات المتواجدة به متعرضة إلى السرقة.

لا يوجد في أي موقع بالهواتف.

يعمل عليه ارتباك المستخدمين بسبب أنه يتواجد به عدة نسخ.

لديه العديد من الإعلانات المزعجة التي تزعج الكثير.

يمكن للأشخاص الآخرين أن يقوموا بتحميل الحالة بدون علم معرفة الشخص الذي قام بوضع هذه الحالة.

مميزات الواتساب الذهبي

يتواجد هذا البرنامج الكثير من المميزات ومن ضمنها كالتالي: