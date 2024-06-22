كيف يتم تنزيل فيفا التحديث الأخير  على أجهزة الآيفون والآندرويد

العديد من الأشخاص يهتمون بمعرفة كيفية تنزيل فيفا، فيمكن أن يكون الشخص تخطى هذه التجربة داخل هذه اللعبة يمكن أن يقوم بتحميلها دون الإنترنت وأيضا بحجم صغير وليس كبير فلذلك تم تحديثها حتى يتمكن أي شخص بتفعيلها على أي جهاز سواء كان ضعيف أو قوي، نوضح أكثر عن أهم ما يخص تنزيل فيفا في السطور التالية.

كيف يتم تنزيل فيفا

تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب التي لديها مزايا متعددة فيمكن أن يتم تنزيلها خلال كافة الهواتف بدون انترنت، كما أنه يتواجد بها جرافيك متميز جدا متواجد في جيم بلاي وعلاوة على ذلك يتواجد بها أيضًا، العديد من التحسينات فهذا يتم إنه يتواجد بها عدد لا مثيل له من ألعاب الكرة.

خطوات تحميل اللعبة على أجهزة الأندرويد والآيفون

يمكنك أن تقوم بتحميل هذه اللعبة من خلال الخطوات التي نتحدث إليها وتكون هي:

أولًا قم بالدخول إلى الموقع الخاص بالتنزيلات سواء كان جوجل بلاي لأجهزة الاندرويد أو اب ستور إذا كان الهاتف الخاص بك آيفون.

اضغط على كلمه شريط البحث واكتب اسم اللعبة سواء كان باللغة العربية أو الأجنبية.

ثم اضغط على كلمة تحميل.

يجب عليك ان تقوم بالسماح جميع الأذونات حتى يتم تنزيل اللعبة على الجهاز.

في هذا الوقت انتظر دقائق حتى يتم تنزيل اللعبة.

بعدما يتم الانتهاء سوف تجد اللعبة على جهازك قم بالدخول واتبع باقي الخطوات الخاصة بالتسجيل.

ما هي المزايا الخاصة بلعبة فيفا

تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب التي يتم تنزيلها بسبب يمكن أن يقوم اللاعب بلعبها بدون الانترنت كما يتواجد بها مساحة صغيرة بعد تحديثها الأخير كما يتواجد بها مزايا أخرى وهي: