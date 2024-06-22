تحميل فرى فاير على جهازك الأندرويد وأيضًا أجهزة الآيفون

تعتبر في لعبة فرى فاير من اكثر الالعاب التي يتم تحميلها على اجهزة الاندرويد او الاجهزه الايفون فيقوم اللاعب بلعبه من خلال الانترنت فقد تم تطويرها من خلال شركة جارينا الخاصه بالالعاب وهي متواجدة في الكثير من المنصات ومنها الهواتف وايضا اجهزة الكمبيوتر تقوم اللعبة بأخذ اللاعب على جزيرة مهجورة وتقوم المنافسة لكي يبقى اللعب في الحياه يفوز بالمعركة ويلتقي اللاعب مع لاعبين اخرى من خلال مواقع عشوائيه متواجدين في الخريطة ويقومون بجمع العديد من المعدات وايضا الاسلحة لكي لا ينهزموا حتى نهاية اللعبة.

كيف تتمكن من تنزيل لعبة فرى فاير

العديد يتساءل عن كيفية تنزيل هذه اللعبة حتى يتمتع بها أثناء اللعب ومن خطواتها كالتالي:

أولًا قم بالدخول إلى الموقع الخاص بالتنزيلات وهو جوجل بلاي وهذا على حسب نوعية التليفون الذي تستخدمه.

قم بالدخول على شريط البحث واضغط عليه واكتب اسم اللعبة.

بعد كتابة اسم اللعبة سوف يظهر أمامك خلال شريط البحث في أول القائمة.

اضغط على اسم اللعبه سوف يظهر أمامك كلمة تثبيت قم بالضغط عليها حتى يتم تنزيل اللعبة بكل سهولة.

عندما تقوم بالتنزيل ستجدها على جهازك قم بالدخول إليها واتبع الخطوات حتى تتمكن بتسجيل الدخول للعبة وتمتع بها على جهازك.

مزايا فرى فاير

يتواجد لدى هذه اللعبة العديد من المزايا التي لا حصر لها ومن أهمها ما يلي: