مفاجآت لن تتوقعها وأحداث هامة بالجزء السادس: مع المسلسل الرائع المؤسس عثمان الجزء 6 والقنوات الناقلة

المسلسل التركي “المؤسس عثمان” حقق نجاحاً كبيراً على مدار مواسمه السابقة، وهو الآن يستعد للعودة بجزء سادس ينتظره الملايين من المتابعين بفارغ الصبر، كما أنه من المتوقع أن يعرض الجزء السادس بشكل حصري في شهر أغسطس القادم على قناة الفجر الجزائرية، والتي تعتبر واحدة من أفضل القنوات وأبرزها في عرض المسلسلات التركية الشهيرة، ومنها المسلسل التاريخي “المؤسس عثمان” الذي يتناول فترة تاريخية هامة في نشأة الدولة العثمانية.

مواعيد عرض المؤسس عثمان الجزء 6

كما يبق وأن أشرنا فمن المتوقع بدء عرض الجزء السادس من المسلسل التركي “المؤسس عثمان” في شهر أغسطس القادم، هذا الجزء سيحمل معه قصصًا واقعية وشجاعة متميزة خلال فترة تأسيس الدولة العثمانية، ستتواصل تحديات المؤسس عثمان مع مساعديه لتأسيس الدولة في هذا الجزء، وستشهد الأحداث مزيداً من التوتر والإثارة مع توالي الفتوحات الجديدة التي سيقوم بها عثمان وأعوانه، وتشير التوقعات أن كافة الأحداث ستكون محورية في سرد تاريخ الدولة العثمانية وبناء أسسها.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء 6

تعد قناة الفجر الجزائرية هي الناقل الحصري للجزء السادس من مسلسل “المؤسس عثمان”، وهي معروفة بعرضها محتوى ذو جودة عالية وتجربة مشاهدة ممتعة وفريدة من نوعها، والآن مع الترددات الخاصة بقناة الفجر كالتالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد: 12034ز

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 12130.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ATV التركية التي ستعرض المؤسس عثمان 6

تردد قناة ATV التركية.

التردد: 10769.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية للاستمتاع بمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الجزء 6 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على الزر الخاص بالقائمة في جهاز التحكم عن بُعد.

اختر خيار “إعدادات” من القائمة.

اختر “تركيب” ثم “بحث يدوي”.

قم بإدخال بيانات التردد الجديد كما هو موضح في الجدول أعلاه.

اضغط على زر “بحث” ثم انتظر حتى يتم الانتهاء من عملية البحث.

ستظهر لك قائمة بالقنوات الجديدة المكتشفة.

اختر قناة الفجر الجزائرية واضغط على زر “تثبيت”.

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