كم مقدار الانخفاض في سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن وتوقعات أسعار الذهب في الـ5 سنوات القادمة

في بداية التعاملات يوم السبت 22 يونيو 2024، استقر سعر الذهب بعد آخر انخفاض سجله محليًا مساء الخميس، تراجع عيار 21، الذي يعد من الأعيرة الأكثر تداولًا، بقيمة نحو 5 جنيهات خلال هذه الفترة، يأتي هذا التراجع متزامناً مع استقرار سعر الذهب عالميًا في البورصات العالمية، هذا التطور يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي، يجذب هذا التطور الأنظار، ويثير توقعات المتعاملين في سوق الذهب للمرحلة القادمة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

في تقرير جديد حول أسعار الذهب اليوم السبت 22 يونيو 2024، سجلت الأسعار اليوم التالي:

نوع الذهب السعر اليوم عيار 24 3583 جنيهًا عيار 21 3135 جنيهًا عيار 18 2687 جنيهًا الجنيه 25080 جنيهًا

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية، استقر سعر الذهب بالدولار اليوم عند 2345.5 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار قابلة للتغيير بناء على تقلبات السوق، وسنوافيكم بأي تطورات جديدة في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

تشهد أسعار مصنعية الذهب في مصر اختلافات كبيرة بين المحلات، حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا للمتوسط في محلات الصاغة، يعود هذا التباين إلى عيار الذهب وتأثيرات تفاوت الأسعار من محل لآخر ومن تاجر إلى آخر.

لحساب سعر الذهب عيار 21 مع المصنعية والدمغة، يجب إضافة 100 جنيه زيادة على قيمة الذهب بالجرام المعلن، قيمة المصنعية تتباين بين 100 و150 جنيهًا لكل تاجر في الصاغة، وهذا يعكس التفاوت في التكاليف والرسوم الإضافية التي قد تختلف من مكان لآخر.

ما هي توقعات سعر الذهب؟

وفقًا للمحللين، يتوقع أن تظل أسعار الذهب مرتفعة جدًا خلال عام 2024، مع استمرار الطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن الثمين، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب للأونصة 2,255 دولار خلال العام، مع توقع وصول الأسعار إلى ذروتها في الربع الرابع حيث قد تصل إلى 2,350 دولار للأونصة.

فيما يتوقع معظم المحللين زيادة معتدلة في أسعار الذهب لعام 2025، تشير التوقعات إلى وصول أسعار الذهب إلى مستوى 3,000 دولار خلال الخمس سنوات القادمة، تعكس هذه التوقعات الثقة في استمرار قوة الذهب كاستثمار آمن وملاذ للمخاطر الاقتصادية.