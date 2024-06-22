فرصة ذهبية للمرأة الجزائرية! زيادة منحة البطالة 2024 للمرأة الماكثة في البيت وشروط التسجيل على anem.dz

أعلنت الحكومة الجزائرية عن توفير برنامج دعم للسيدات الماكثات في المنزل والذي يمكن لأي سيدة الانضمام إليه بسهولة من خلال منصة الوكالة الوطنية بالجزائر، وجدير بالذكر أن الدولة عملت على توفير هذه المنحة من أجل تحسين الحياة المعيشية لمن لا يمتلكن دخل ثابت يعينهم على سد احتياجاتهم الأساسية.
خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024
في حال كانت لدى أي سيدة جزائرية الرغبة في الانضمام إلى البرنامج، فإنه يمكنها ذلك بسهولة شرط أن تنطبق عليها شروط الاستحقاق ثم اتباع الخطوات التالية:
- التوجه مباشرة إلى بوابة الوكالة الوطنية للتشغيل.
- بعد ذلك يتم التحديد على منحة البطالة.
- في هذه الخطوة يتم اختيار محل الإقامة والولاية التابعة لها المستحقة للدعم.
- كتابة جميع البيانات بدقة وبصورة صحيحة.
- رفع المستندات اللازمة ثم مراجعة البيانات التي تم إدخالها للتأكد من صحتها.
- في النهاية يتم التحديد على أمر إرسال لاستكمال التسجيل في المنحة.
شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة
وضعت السلطات الجزائرية مجموعة من الشروط التي من خلالها تتمكن المرأة من الحصول على الدعم الجدير بالملاحظة أن البرنامج يستهدف النساء من سن 19 حتى 40 عام، وذلك مع مراعاة الشروط الآتية:
- ان تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.
- الإقامة الدائمة على أراضي الدولة.
- لا يكون لدى المتقدمة دخل ثابت من عمل أو أي مصدر آخر.
- أن تكون حاصلة على شهادة جامعية ولم توفق في الحصول على وظيفة في قطاعات الدولة المختلفة سواء الخاصة أو العامة.
- يتم السماح لكل من المطلقة أو الأرملة بالحصول على هذه المنحة مع ضرورة توفير المستندات التي توضح حالة المتقدمة الاجتماعية.
- بالنسبة للمتزوجة توفر ما يفيد بعدم وجود دخل ثابت لزوجها.
- عدم حصول المتقدمة على هذه المنحة أو غيرها من الحكومة في وقت سابق.