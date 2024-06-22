“شوف نتيجتك”.. نتائج شهادة البكالوريا 2024 وزارة التربية التونسية

تزايدت مؤخرا عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث جوجل عن نتائج البكالوريا في تونس 2024، وذلك بعد الإنتهاء رسميا من أداء الإمتحانات الخاصة باكثر من 140 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء امتحانات البكالوريا 2024، والذين يقومون بالبحث عن النتائج الخاصة بهم بحالة من التوتر والقلق لتأخر ظهور النتائج الخاصة بهم، ونبين في تقريرنا التالي التفاصيل الخاصة بنتائج البكالوريا 2024 في تونس.

نتائج شهادة البكالوريا 2024

بعد أداء الامتحانات الخاصة بهم يبحث أكثر من 140 ألف طالب وطالبة داخل الأراضي الجمهورية التونسية عن نتائج شهادة البكالوريا 2024 بحالة من الترقب في إنتظار الإعلان الرسمي من قبل الجهات المختصة للإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا 2024، وذلك بعد تأخر إعلان النتائج لذلك قامت الجهات المختصة بالإعلان على أن سبب تأخر إعلان النتائج هو الإجازة الخاصة بعيد الاضحى المبارك، وأن عملية تصحيح الأوراق ما زالت مستمرة في الوقت الحالي فور الرجوع من الإجازة ومن المتوقع أن تظهر النتيجه خلال الأيام القليلة القادمة في جميع أنحاء تونس.

رابط نتائج البكالوريا 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في تونس بالإعلان عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج البكالوريا 2024 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، وحتى يتمكن الطلبة من معرفة نتائج البكالوريا يوجد عدة خطوات لابد من إتباعها وهي كالاتي: