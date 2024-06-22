موعد نزول نتائج أهلية الضمان الإجتماعي المطور الدورة 31 لشهر يوليو 2024

تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شهريًا عن موعد صرف راتب الضمان الإجتماعي المطور ونتائج الأهلية، وبقُرب انتهاء شهر يونيو بدأت تساؤلاتٍ حول موعد النتائج للشهر الجديد (يوليو)، فهل تم الإعلان عنه؟.

متى يتم صرف دعم الضمان الإجتماعي لشهر يوليو 2024

لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد نزول نتائج أهلية الضمان الإجتماعي المطور الدورة 31 لشهر يوليو، حيث من المتوقع أن تصدر النتائج خِلال أيامٍ قليلة تسبق موعد الصرف، والذي يكون بدايةً من يوم 27 من الشهر الميلادي، وغالبًا ما يصرف الدعم في بداية الشهر.

الإستعلام عن نتائج أهلية الضمان الإجتماعي

عِند الإعلان عن موعد صرف راتب الضمان الإجتماعي لا بُد أن تكون الأهلية قائمة للحصول عليه، ويُمكن الإستعلام عنها عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من هنــــــا.

الضغط على (خدمات الوزارة)، ثُم (دليل الخدمات).

اختيار خدمة (نظام الضمان الإجتماعي المطور)، وتحديد (برنامج دعم مستفيدي الضمان الإجتماعي). تظهر تفاصيل الطلب، قم بالضغط على (الأهلية والاستحقاق) للإستعلام عن القبول أو رفض صرف الدعم.

الإعتراض على أهلية الضمان الإجتماعي

في حالة زوال سبب الأهلية أو حدوث خطأ في النتيجة، يمكنك تقديم اعتراض عليها من خِلال الآتي:

تسجيل الدخول في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنــــــا. الدخول على (برنامج مستفيدي الضمان الإجتماعي). الضغط على (الأهلية والاستحقاق).

في حالة الرفض قم بالضغط على (اعتراض على نتائج الأهلية).

كتابة سبب الإعتراض ودعم ذلك بالمستندات اللازمة، والضغط على (تأكيد). انتظار نتيجة الإعتراض.

وفر راتب الضمان الإجتماعي دعمًا لفئات عِدة في المملكة السعودية، والذي يتم صرفه للمستحقين فقط الذين تتوافر فيهم الشروط التي تعلن عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.